Нужен android developer

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Всем привет.Для разаработки проекта по примеру adblock необходим android developer.Есть наработки,нужен человек который действительно разбирается в своем деле.Только из Украины!Желательно Львов!По завершению проекта,возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.Детали задания обсудим в скайпе или телеграм.Для разработчиков из Львова на личной встрече.Проект горит!Жду Ваших заявок.Компании и команды,прошу не беспокоить!

Android
6 лет назад
Kirill_PM_Yellow
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад