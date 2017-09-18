Перенести результаты игры на другой андройд

Мобильные приложенияЗавершен4 заявки177 просмотров
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Здравствуйте

Люблю играть в эту игру https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Alienforcegames.ChessFusionFree&hl=ru

но сменил планшет и теперь не знаю как перенести результаты данной игры на новый планшет. Подскажите пожалуйста как это реализовать, желательно без root прав

заранее благодарю за помощь

6 лет назад
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
vlad2711_PRO
Влад 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$2
1 день
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