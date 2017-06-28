Реанимировать проект под андроид

Есть проект, который базирован на исходниках https://github.com/zxing/zxing и который писался в 2013 году.

Скачал свежую Android Studio и не могу скомпилировать то, что без проблем компилировалось несколько лет назад.

Требуется через тимвьювер зайти и настроить(решить проблемы с зависимостями, через gradle, например, который к проекту не подключен)

Одна из ошибок, которая не дает собрать проект: unable to load dx.jar