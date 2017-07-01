Мобильное-Приложение - Учет риса.

- Необходимо разработать Mobile/ipad application приложение состоящее из 2-х функций - мне кажется версию для мобильников не нужно так как в экран мобильника не войдет все это и будет неудобно;

- Нужен дизайн + РАзработка приложения;

- Начальник должен видеть online, что происходит в том или ином цеху мое мнение это должно быть Saas приложение, ваши версии и технологии реализации;

- Девайсы: будут версии приложения: для Ipad/мобильник - под Андройд и ios это для рабочих чтобы они заносили те или иные параметры в систему; - —

- Версия начальника мониторная/сайт или что то другое, где он может изменять/добавлять/контролировать производственный процесс - функции которые будут описаны ниже.

- ВАЖНО!!! чтобы через 2 года - мы могли вернуться и посмотреть информацию из всех БЛОКОВ в Функции №2;

- ВАЖНО!!! чтобы мы могли посмотреть онлайн, сколько порций приготовлено за 1 день, за месяц из Функции №2;

1. Функция - учет сырья:﻿

- язык 1-го блока англиский + еще один мы сами переведем;﻿﻿

- «Аналитика Итог» сколько за неделю/месяц/квартал получили сырья.

2. Функция - Производство продукции.﻿Описательная часть что мы хотим: у нас например есть линия - Варка продукции мы все действия что делаем записываем в тетрадку это неудобно (взял рис 10 кг Петя, положил в чан, сварил, после разложил рис в пакеты 100 шт. и тд.), мы хотим чтобы мы заносили это в приложение на ipad/mobile и начальник в режиме онлайн видел на каком производственном процессе сейчас та или иная Линия, что за работник варил рис, сколько риса варит, сколько товара на складе и т.д.

ПОЛНОЕ Т.З. - В ПРИКРЕПЛЕННОМ ФАЙЛЕ

- от Вас добавить меня в скайп;

- от Вас сроки;

- и хорошее настроение;