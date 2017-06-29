Здравствуйте Люблю играть в эту игру https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Alienforcegames.ChessFusionFree&hl=ru но сменил планшет и теперь не знаю как перенести результаты данной игры на новый планшет. Подскажите пожалуйста как это реализовать, желательно без root прав заранее благодарю за помощь
Доработка/разработка с нуля (без дизайна) приложения для iOS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение частично готово. Нужно дополнить/изменить дизайн(материалы буду предоставлены), все остальное, если проще, можно переписать с
нуля, возможно под firebase, а не contentful.com.
Крайний срок реализации 15 августа 2017
Дальше возможна мелкая доделка за дополнительную плату.
Понимаю, что при более детальном обсуждении ценник может вырасти(но не сроки!).
Предпочтение отдается гражданам Украины живущим в Киеве(планируется продолжение сотрудничества).
Насчет немецкого языка не волнуйтесь.
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Название, тематика приложения: Lotus сервисное приложение для определенной категории товаров
Опишите подробно идею вашего приложения: описанав файле
Целевая аудитория: покупатели товаров компании
Примеры дизайна мобильных приложений, которые вам близки по стилю. Дизай разработан и готов
Нужно ли разрабатывать дизайн иконки приложения? Нет
Обозначьте главные и дополнительные цвета, которые нужно использовать в дизайне приложения:
Нужно ли использовать визуальные образы, персонажи в дизайне приложения? Какие именно, опишите.
Есть ли прототип приложения? Да
Можете ли вы предоставить дополнительные графические материалыкомпании, которые смогут помочь в работе? Да
Программа („App“) должна соответствовать следующимтребованиям:Мы хотели бы иметь прямой контакт с потребителем в независимостиот того, где и как он приобрёл наш продукт (в магазине, через интернет, в
другой стране и т.д.). Для этого необходимо, чтобы пользователь сначала ввёл о
себе соответствующие данные, которые должны будут сохраняться. Далее нам было
бы полезно собирать и сохранять данные об активности пользователя. Например,
нам было бы интересно узнать, какими рецептами клиент воспользовался, как часто
он пользуется „App“, в какое время суток и т.д. Мы хотели бы иметь возможность
проанализировать все собранные данные. Преимущество для клиента - это
возможность постоянно получать новые рецепты.
Позднее возможноразвитие программы, добавление функций вроде "Термометра" или
дистанционного управления некоторыми видами наших товаров.
„App“ будет поначалу доступна на немецком и английском языках дляоперационной системы IOS. Специальная система управления ресурсами Content
Management System (contentful.com или предложите свой вариант) должна позволитьфирме Lotus самостоятельно добавлять на сайт новую информацию и ресурсы.
Позднее программа возможно будет доступна и на других языках.
„App“ должна быть вначале активирована пользователем путёмрегистрации. Клиент может получить удлинённую гарантию (3 года) и возможность
прямой сервисной поддержки производителя только, если он заполнит анкету с
вопросами. После загрузки „App“ из интернета клиент должен будет или
ввести специальный код, который он от нас получит, или он сможет вводить свои
данные без кода, если все наши торговые представители будут проверены и внесены
в систему. Необходимо выяснить, должна ли „App“ выставлена в „App Store“
бесплатно, или мы можем потребовать для этого определённую плату, которая тем
не менее отпадает для пользователя с "кодом". В этом случае нужно
выяснить, как будет выглядеть платёжный расчёт с Apple.
На стартовой странице (landingpage) клиент увидит картинку с товаром в том цвете, в которомон его купил, а также несколько принадлежностей к нему. Клиент всегда может
изменить этот цвет. По поводу самой картинки решение ещё пока не принято.
Кроме того на landing page виден символ для Hauptmenu (Главного меню). Если пользователь нанего кликнет, откроются опции Rezepte (Рецепты), Produkte (Продукты), Wissenswertes (Любопытное), Händlersuche (Поиск торговогопредставителя), News (Новости), Unternehmen (О нашей фирме) и Sprache (Язык). Если пользовательнаходится в Германии, язык автоматически должен быть включён немецкий. За
пределами Германии язык должен быть соответствующей страны (пока только
английский).
Клик на опцию Rezepte открывает новое меню ссоответствующими категориями и т.д. Новые рецепты должны сами появляться в виде
„Push Notification“. Кнопка Rezepte открывает опции Hauptgerichte (Главные блюда), Vorab&Dazu (Закуски&Добавки) и Süßes&Co. (Сладкое&Kо). Опция Hauptgerichte открывает выбор для Geflügel (Птица), Rind (Говядина), Schwein (Свинина), Wild (Дичь), Fisch (Рыба), Pizza (Пицца), Vegetarisch (Вегетарианское) и Vegan (Веганское). Заглавие Hauptgerichte должно присутствовать, чтобыпользователь знал, в каком меню он находится. При нажатии на одну из этих опций
должен появиться список соответствующих рецептов.
Нажатие на опцию Vorab&Dazu открываются опции Salate (Салаты), Saucen&Co. (Соусы&Kо) и Klein&Fein (Маленкoе&Изысканнoе). Заголовок Vorab&Dazu должен присутствовать, чтобыпользователь знал, в каком меню он находится. При нажатии на одну из этих опций
должен появиться список соответствующих рецептов.
Выбор опции Süßes Grillvergnügen (Сладкое гриль-удовольствие) такжеоткрывает список соответствующих рецептов.
Сами рецепты должны быть ясно структурированы, и отображены повозможности на белом фоне в виде готового блюда. Все рецепты могут быть
оснащены кнопками vegetarisch (вегетарианцам), vegan (веганам), fit (фитнес) и/или Tipp (подсказка), которые открывают краткоепояснение к рецепту.
Также у пользователя есть возможность кнопкой ZurEinkaufsliste hinzufügen (Добавитьв список покупок) перенести все указанные в рецепте ингредиенты в список для
покупки, который должен быть показан и на landing page. Еслипользователь достиг в навигации уровня отдельного блюда, то он может при помощи
кнопок zurück (назад) и nächstes (следующий) переходить с одногорецепта на другой.
Рецепты регулярно размещаются в системе и показываютсяпользователю в форме „Push Notification“. Каждый рецепт должен представлять
автора и дать возможность выхода на его страницу в целях саморекламы. Для этого
каждый рецепт должен быть оснащён кнопкой Rezepteur (Автор рецепта). Кроме тогокаждый рецепт должен иметь возможность получить оценку/отзыв/рейтинг. Это
должно мотивировать авторов размещать всё больше и больше новых рецептов.
Нажатие на кнопку Produkte открывает опции LotusGrill, LotusGrillXL, LotusGrill XXL, Edition, Zubehör (Принадлежности) и Ersatzteile (Запчасти). Новые продукты показываютсяв форме „Push Notification“.
Опция Wissenswertes открывает новое меню с соответствующимсодержанием. Выбор опции Prinzip (Принцип работы) открывает опцию FAQ’s (вопросы и ответы) и Videos (видео). Здесь в кратце объясняетсяпринцип работы гриля. Рядом видна соответствующая анимация.
Клик на Händlersuche показывает клиенту карту со всемиторговыми представителями, а также даёт возможность их поиска по алфавиту или
локально по почтовому индексу.
Нажатие на опцию News показывает отсортированные по времении дате все новости, которые фирма разместила. При этом самая актуальная новость
показывается первой, а самая старая - последней. Если добавлена новая запись,
то она автоматически появляется как твит в TwitterAccounts, какпост в Facebook и показывается пользователю в форме „Push Notification“.
Клик на Unternehmen показывает клиенту информацию о нас, Kontakt (контакты), Impressum (реквизиты) и т.д.
Кликом на Sprache пользователь может выбрать свой языкинтерфейса, пока только Deutsch (немецкий) и English (английский).
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