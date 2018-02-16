Шапка и аватар для строительной группы ВКонтакте. Все должно быть супер современно красиво и четко!
Создание сайта на сервисе Tilda
Нужен дизайнер с опытом создания сайтов.
Необходимо сделать сайт на сервисе Tilda.cc
Опыт работы на этом сервисе приветствуется!
1) Создать новый современный дизайн на основе существующего сайта. ( Лендинга )
2) Текст, структура и фото берутся с имеющегося сайта.
3) Учесть дизайн и функционал конкурентов.
Сайт исходник в личку после выбора кандидата.
Сайты конкурентов, по поиску легко находятся ( у всех Лендинги )
Работа не сложная, но нужен красивый, современный результат.
Придирчивость и 1000 исправлений не обещаю)
Высылайте свои портфолио.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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