Здравствуйте! Нужно сделать качественный дизайн сайта. Требуется подобный уровень: ecohousemsk.ru В заявке обязательно (!) напишите цену за главную и за внутреннюю страницу. Без этого Ваше предложение рассмотрено не ...
Редизайн для сайта
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Требуется редизайн сайта. Это первое - тестовое задание
Интересует долгосрочное сотрудничество на множество проектов
Есть сайт нашей компании http://seo.calstatemoving.com
Необходимо сделать редизайн главной страницы, используя последовательность модулей и контент страницы.
- Важно сохранить все текста и изображения, но сделать визуально другие модули.
- Используем вместо темных фонов и синих цветов/оттенков - светлые фоны и оранжевые цвета/оттенки.
- Имя компании CALSTATE (CalState Moving & Storage) везде мы меняем на LA Moving Centre
Пишите стоимость за данное тестовое задание и желательно ссылки на ваше портфолио в behance или dribbble
Выбранный исполнитель
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