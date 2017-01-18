Редизайн для сайта

Добрый день! Нам бы дизайн!! ТАкой крутой и высокого качества для мультилендинга... Что есть: - логотип (чуть позднее появится визитка и бланк) - профессиональные прототипы(http://whoision.com/share/Andrei_Gryaznov-Sharmolie_studio/58760fb0db75df5405000006/slide/0BwXy04oLoMDUVzQ5ZGRxV24wMDQ) - ...