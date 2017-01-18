Редизайн для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок355 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Требуется редизайн сайта. Это первое - тестовое задание

Интересует долгосрочное сотрудничество на множество проектов

Есть сайт нашей компании http://seo.calstatemoving.com

Необходимо сделать редизайн главной страницы, используя последовательность модулей и контент страницы.

  • Важно сохранить все текста и изображения, но сделать визуально другие модули.
  • Используем вместо темных фонов и синих цветов/оттенков - светлые фоны и оранжевые цвета/оттенки.
  • Имя компании CALSTATE (CalState Moving & Storage) везде мы меняем на LA Moving Centre
Очень важно соблюдение поставленных сроков

Пишите стоимость за данное тестовое задание и желательно ссылки на ваше портфолио в behance или dribbble

8 лет назад
leks1107
30 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Frambuas
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$80
4 дня
Елена отличный исполнитель. Сделала прекрасный редизайн. Учла все пожелания. Уложилась в давольно жесткие сроки. Всем рекомендую как замечательного дизайнера и продолжаю дальнейшее сотрудничество
Отличный заказчик, сотрудничать одно удовольствие. С удовольствием буду работать дальше). От меня лучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

Frambuas
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Качественный дизайн сайта

    Здравствуйте!  Нужно сделать качественный дизайн сайта. Требуется подобный уровень:  ecohousemsk.ru  В заявке обязательно (!) напишите цену за главную и за внутреннюю страницу. Без этого Ваше предложение рассмотрено не ...

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта на сервисе Tilda

    Нужен дизайнер с опытом создания сайтов. Необходимо сделать сайт на сервисе Tilda.cc Опыт работы на этом сервисе приветствуется! 1) Создать новый современный дизайн на основе существующего сайта. ( Лендинга ) ...

    Tilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется опытный разработчик вебсайтов на базе платформы CS-Cart

    Ищем PHP программиста с опытом разработки на CS Cart Multivendor платформе для изменения структуры веб-проекта.  Нам необходим дизайнер-разработчик для запуска вебсайта-платформы CS-Cart Multivendor.  Дело в том что проект предусматривает мульти-вендорную платформу где ...

    MySQLPHP
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Домашний сантехник

    Необходим лендинг сантехнических работ + SEO продвижение ТОП-3. Срок продвижения прошу указать реальный и методы работы SEO.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание дизайна двух страниц сайта

    Необходимо нарисовать дизайн ленди.нга для сайта знакомств (для взрослых) и дизайн внутренней части после регистрации. Подробное ТЗ после ознакомления с портфолио претендента.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн мобильной версии сайта

    Сайт ast.redtone.ru Нужна мобильная версия. Будет именно не адаптив, а отдельная моб. версия (типа m.site.ru) с упрощенным функционалом и переходами на полную версию в некоторых местах. Нужен дизайн. Конкретного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • WOW-дизайн для LandingPg "Студия производства из дерева"

    Добрый день!   Нам бы дизайн!! ТАкой крутой и высокого качества для мультилендинга...   Что есть: - логотип (чуть позднее появится визитка и бланк) - профессиональные прототипы(http://whoision.com/share/Andrei_Gryaznov-Sharmolie_studio/58760fb0db75df5405000006/slide/0BwXy04oLoMDUVzQ5ZGRxV24wMDQ) - ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен адаптивный дизайн лэндинга для визового центра на word press, хочется примерно такого качества http://iskra-park.ru Жду предложений по цене и срокам.

    WordPress
    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад