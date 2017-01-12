Сверстать сайт с дизайном без наполнения на Джумле

Нужен простой сайт для наполнения его разным развлекательным контентом (статьи. фото, новости и т.д). В качестве прототипа следует взять сайт takprosto.cc (функционал, верстка, облако тегов, поиск и прочее) . Дизайн должен быть минималистичным, но запоминающимся. Домен, хостинг, контент - не нужны, это дадим.

Сайт нужен именно на Джумле.

Присылайте, пожалуйста, свое портфолио с сайтами схожей тематики.

примерную цену и сроки тоже указывайте.