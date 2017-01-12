Нужна помощь по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок140 просмотров

1) Нужно полностью поменять шаблон сайта на более современный: рассматриваем дорогие и хорошие шаблоны со всеми модулями подходящий для интернет-магазинов 

2) если это не повредит сео продвижению сайта, конечно.  

3) указывайте в предложениях сроки и виды шаблонов, стоимость. Название сайта – aliopt.ru, движок – опенкарт 

4) оставлять предложение только профессионалам и не предлагать дешевые бесплатно скопированные шаблоны. 

5) шаблон должен соответствовать всем стандартам интернет-маретинга

Opencart
8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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