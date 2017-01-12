Нужна помощь по сайту

1) Нужно полностью поменять шаблон сайта на более современный: рассматриваем дорогие и хорошие шаблоны со всеми модулями подходящий для интернет-магазинов

2) если это не повредит сео продвижению сайта, конечно.

3) указывайте в предложениях сроки и виды шаблонов, стоимость. Название сайта – aliopt.ru, движок – опенкарт

4) оставлять предложение только профессионалам и не предлагать дешевые бесплатно скопированные шаблоны.

5) шаблон должен соответствовать всем стандартам интернет-маретинга