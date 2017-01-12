Необходимо: Создание двух типов дизайна (информационный и товарный)Адаптивная верстка с учетом корректного отображения в основных почтовых программах (Bat, OutLook, иные)Прошу озвучить стоимость разработки двух шаблонов и двух вариантов верстки, а также сроки выполнения! ...
Нужна помощь по сайту
1) Нужно полностью поменять шаблон сайта на более современный: рассматриваем дорогие и хорошие шаблоны со всеми модулями подходящий для интернет-магазинов
2) если это не повредит сео продвижению сайта, конечно.
3) указывайте в предложениях сроки и виды шаблонов, стоимость. Название сайта – aliopt.ru, движок – опенкарт
4) оставлять предложение только профессионалам и не предлагать дешевые бесплатно скопированные шаблоны.
5) шаблон должен соответствовать всем стандартам интернет-маретинга
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