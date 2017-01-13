Разработать дизайн лендинга по продаже лифтов и эскалаторов

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок135 просмотров

Требуется разработать дизайн лендинга по продаже лифтов и эскалаторов бренда OTIS

8 лет назад
kenzor2h
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$60
4 дня
Алексей сделал нам дизайн лендинга, все в срок, даже раньше чем обещал сделал, работой мы довольны, будем ещё сотрудничать!
Отличный заказчик, быстрая оплата, грамотное тз, Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад

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