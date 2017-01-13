Разработать дизайн лендинга по продаже лифтов и эскалаторов

1) Нужно полностью поменять шаблон сайта на более современный: рассматриваем дорогие и хорошие шаблоны со всеми модулями подходящий для интернет-магазинов 2) если это не повредит сео продвижению сайта, конечно. 3) указывайте в предложениях ...