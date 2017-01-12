Требуется разработать дизайн лендинга по продаже лифтов и эскалаторов бренда OTIS
Адаптивный дизайн для формы заявки
Нужен качественный адаптивный дизайн для формы заявки.
Укажите цены и сроки.
Есть макет и ясные представления о том как должно выглядеть.
Нужно сделать также логотип и фавикон.
похожий проект: goo.gl/hVX0QP
Оплата через вестерн унион или paypal.
Нужно выставить счёт (простой инвойс) на английском после окончания проекта!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен простой сайт для наполнения его разным развлекательным контентом (статьи. фото, новости и т.д). В качестве прототипа следует взять сайт takprosto.cc (функционал, верстка, облако тегов, поиск и прочее) . Дизайн должен быть минималистичным, но запоминающимся. Домен, ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
1) Нужно полностью поменять шаблон сайта на более современный: рассматриваем дорогие и хорошие шаблоны со всеми модулями подходящий для интернет-магазинов 2) если это не повредит сео продвижению сайта, конечно. 3) указывайте в предложениях ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо: Создание двух типов дизайна (информационный и товарный)Адаптивная верстка с учетом корректного отображения в основных почтовых программах (Bat, OutLook, иные)Прошу озвучить стоимость разработки двух шаблонов и двух вариантов верстки, а также сроки выполнения! ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создать адаптивную страницу для сайта.Завершен8 лет назад
Приветствую, мне нужен дизайн лендинга, адаптивный под десктоп и мобильные. Тематика - безопасность. Есть два примера мобильной версии (одна нравится, вторая неочень) чтобы можно было сориентироваться (в моб версии дизайн на 4ре ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется редизайн сайта. Это первое - тестовое задание Интересует долгосрочное сотрудничество на множество проектов Есть сайт нашей компании http://seo.calstatemoving.com Необходимо сделать редизайн главной страницы, используя последовательность модулей и контент ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать качественный дизайн сайта. Требуется подобный уровень: ecohousemsk.ru В заявке обязательно (!) напишите цену за главную и за внутреннюю страницу. Без этого Ваше предложение рассмотрено не ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно реализовать 3 страницы есть требования к 2 страницам. ТЗ есть в приложении.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайнер с опытом создания сайтов. Необходимо сделать сайт на сервисе Tilda.cc Опыт работы на этом сервисе приветствуется! 1) Создать новый современный дизайн на основе существующего сайта. ( Лендинга ) ...Завершен7 лет назад