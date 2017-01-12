Нужен качественный адаптивный дизайн для формы заявки.

Укажите цены и сроки.

Есть макет и ясные представления о том как должно выглядеть.

Нужно сделать также логотип и фавикон.

похожий проект: goo.gl/hVX0QP

Оплата через вестерн унион или paypal.

Нужно выставить счёт (простой инвойс) на английском после окончания проекта!