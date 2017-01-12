Задача: нарисовать дизайн лендинга по прототипу. Тематика: шторы на заказ. Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже имели успешный опыт работы в данной тематике или близкой. Прикрепляйте примеры своих работ Подробности обсудим ...
Разработка дизайна для корпоративного сайта строительной компании.
Сайты которые нравятся по интерфейсу; http://www.stepcon.ru/, http://www.rosstroyexpert.ru/
Наш сайт делать надо красиво и главное что бы с первой страницы сайт продавал и для каждой целевой аудитории было всё видно и интересно.
Обязательно разделить аудиторию на частных, корпоративных и государственных заказчиков.
Обязательно разместить логотипы наших заказчиков, таких как Адмиралтейские верфи, СПБЭС, Ленэнерго и прочие, для определения статуса компании.
Предусмотреть разделы; Проектирование, Изыскания, Дизайн-проект
Кроме стандартных разделов, таких как - о компании, обязательно сделать разделы с разбивкой по инженерным сетям, таким как; Электроснабжение, Вентиляция, Отопление, Водоснабжение, Канализация.
Есть собственный цех по сборке электрощитов, склад и прочее, вся информация тут, смело всё берём так как это мы : http://www.tem-spb.ru/
В каждом разделе должен быть блок с примерами наших объектов (или не наших но чтобы смотрелись как наши) и прочие материалы для убеждения заказчика работать с нами!
Дополнительные материалы и объекты можно брать с сайта http://groupexpress.ru/ (это наши партнёры).
Объекты которые мы делали https://cloud.mail.ru/public/D6VC/U8WFQNHFp
Презентацию Простиль (дизайн студия) скину отдельным письмом, там почти все объекты делали мы.
В общем нужен грамотный сайт который продаёт, все тексты должны быть написаны грамотно, оформление и картинки всё красиво и лаконично, не наляписто, читабельно и понятно.
Подробнее в брифе
Заявки фрилансеров
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