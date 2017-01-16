Нужно сделать главную сайта в виде красивого лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок226 просмотров

Есть сайт https://shopconstructor.ru/, главная страница информативная, но нужно сделать оооочень красивой. Типа лендинга. Весь имеющийся текст нужно сохранить, нужно просто иначе оформить.  Слайдер не трогаем, только все, что ниже его. Боковое меню тоже пока не трогаем)

Что сейчас не устраивает - хочется дизайн флэт, а сейчас не очень флэт. Хочется, чтобы человек заходил и залипал - а сейчас есть просто неплохое отображение. Помогите сделать сайт красивым. 

8 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$100
2 дня
Татьяна все сделала красиво, теперь вот жду верстки и размещения на сайте. Спасибо!
Все отлично. Хорошо поработали. Спасибо за проект и мои рекомендации коллегам!

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад