Нужно сделать главную сайта в виде красивого лендинга

Есть сайт https://shopconstructor.ru/, главная страница информативная, но нужно сделать оооочень красивой. Типа лендинга. Весь имеющийся текст нужно сохранить, нужно просто иначе оформить. Слайдер не трогаем, только все, что ниже его. Боковое меню тоже пока не трогаем)

Что сейчас не устраивает - хочется дизайн флэт, а сейчас не очень флэт. Хочется, чтобы человек заходил и залипал - а сейчас есть просто неплохое отображение. Помогите сделать сайт красивым.