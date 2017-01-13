Нарисовать дизайн блога (личного, на wp)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок185 просмотров

Добрый день!

Нужно нарисовать дизайн блога (личного). Работать будет на wordpress. Тематика компьютерная. ТЗ во вложении.

Прошу сразу писать:

– Срок и цену

– Ссылку на портфолио аналогичных работ (если есть)

– Как все будет происходит. Сколько вариантов нарисуете, сколько правок возможно и т.д.

WordPress
8 лет назад
jibjab2
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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