Дизайн админ панели

Есть сайт https://shopconstructor.ru/, главная страница информативная, но нужно сделать оооочень красивой. Типа лендинга. Весь имеющийся текст нужно сохранить, нужно просто иначе оформить. Слайдер не трогаем, только все, что ниже его. Боковое меню тоже пока не трогаем) ...