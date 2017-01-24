Дизайн админ панели

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок177 просмотров

Здравствуйте, требуется человек, который сможет отрисовать админ панель. Подробно в личной беседе. 

8 лет назад
helpershot
Марк 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$250
10 дней
Работа с Александром проходила на одном дыхание, работой доволен на все 100%. Даже на 200% Работа выполнена в срок, и качественно! Рекомендую Александра как хорошего исполнителя.
Было приятно работать с Марком. Всегда на связи, если возникают какие-то вопросы в процессе работы, всегда можно задать и получить исчерпывающий ответ. Оплата моментальная. Рекомендую и с удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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