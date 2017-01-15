Ищу опытного дизайнера

Нам нравиться цветовая палитра вот этого сайта. https://www.templatemonster.com/demo/58202.html Нам нужно нарисовать макет главной страницы сайта. https://app.moqups.com/[email protected]/gCxyjf0UaG/view/page/acbe34e67 примерное расположение блоков. По всем вопрос более детально поговорим с исполнителем. В стиле с логотипом. ...