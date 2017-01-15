Ищу опытного дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок167 просмотров

Ищу опытного дизайнера для доработки существующего сайта (весь дизайн уже готов, нужно доработать 2 страницы)

Нужно сделать красивый задний фон, подвал сайта и продумать как красиво разместить кнопки Google+ и Facebook мне нравится

Просьба новичков не беспокоить

8 лет назад
asduhiqu
Иван 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Работой полностью доволен! Все было выполнено в срок!
Спасибо за заказ! Задание четко изложено, утверждение и оплата - легко и быстро!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходимо дорисовать гл.стр сайта (шапка, конт.блок, форму заявки)

    Ищем толкового дизайнера с чувством стиля, отличными идеями, который доработает главную страницу сайта. Важно в момент доработки быть на связи, переписываться времени нет. Сколько хотите получить денег за такую работу предлагайте, дальше обсудим. Ищем дизайнера ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать дизайн для интернет-магазина на cs-cart

    Сделать дизайн интернет-магазина. Интернет-магазин большого ассортимента разных товаров низкой ценовой категории и товаров единой цены.  Особенности: -Адаптивный для пк, планшетов и телефонов; -Только два цвета белый и красный; -Быстрый для загрузки, легкий, без лишних графических ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $50

    Нам нравиться цветовая палитра вот этого сайта. https://www.templatemonster.com/demo/58202.html Нам нужно нарисовать макет главной страницы сайта. https://app.moqups.com/[email protected]/gCxyjf0UaG/view/page/acbe34e67 примерное расположение блоков. По всем вопрос более детально поговорим с исполнителем. В стиле с логотипом. ...

    HTML
    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивный дизайн лендинга

    Приветствую, мне нужен дизайн лендинга, адаптивный под десктоп и мобильные. Тематика - безопасность. Есть два примера мобильной версии (одна нравится, вторая неочень) чтобы можно было сориентироваться (в моб версии дизайн на 4ре ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Виртуальная клавиатура

    Есть готовый дизайн под мобильный лендинг (psd). Нужно на одной странице дорисовать виртуальную клавиатуру для ввода данных (латиница+цифры)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта компании-услуг

    Всем привет! Необходим красивый современный чистый светлый дизайн для компании предоставляющей услуги. Сайт визитка. Покажите пожалуйста примеры работ и укажите стоимость создания дизайна.

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    8 лет назад