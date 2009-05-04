Нужно создать карточки экскурсий (4 варианта) для туристического сайта.
Нужен веб-дизайнер для создание сервиса.
Добрый вечер! Мне нужен веб-дизайнер для создания сервиса фриланс биржи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать красивый дизайн и верстку IQ опросника с оплатой через СМС. Вот структура проекта: http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/ Всего будет 4 типа страниц: http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/ http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/step.php http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/pay.php http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/result.php Структура там понятна. ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Дизайн шести страниц: 1. Главная страница. 2. О нас. 3. Каталог книг. 4. Страница книги. 5. Страница автора. 6. Сотрудничество.Завершен8 лет назад
- $87
Добрый день! 1. Для нашего интернет-магазина нужно разработать около 4 информативных страниц (Отзывы, Контакты, Доставка и Оплата, Возврат и обмен) с нуля (Подробное ТЗ есть. Нужно только реализовать). 2. ...Завершен8 лет назад
Красиво, со знанием дела от рисовать 15 страниц. Cтраницы будут использоваться, в том числе и в инфокиоске, на мониторе 19" . Смотрите черновики. Гонорар пожалуйста предложите сами. Без суммы гонорара предложения не рассматриваю. ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт8 лет назад
У digiseller есть готовый скрипт, надо только сверстать и сделать приятной глазу картинку. Должно быть адаптированно под последнюю версию магазина digiseller. Оплата сразу.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта. Компания занимается производством гидроцилиндров и гидростанций. Требуется сделать главную страницу и 4 внутренних, 3 адаптивных размера.Завершен8 лет назад
Добрый день! Прикрепляю бриф + логотип. В брифе пойдет речь о структуре макетов страниц как на сайте Русский Ротанг (он также мой), чтобы не перегружать колич. файлов, даю ссылку на этот сайт ...Завершен8 лет назад
- $35
Нужно нарисовать простой макет сайта-визитки фирмы по бурению скважин. Примеры: http://skvagina.ru/ и http://www.burimvodu.ru/Завершен8 лет назад
Ищу опытного дизайнера для доработки существующего сайта (весь дизайн уже готов, нужно доработать 2 страницы) Нужно сделать красивый задний фон, подвал сайта и продумать как красиво разместить кнопки Google+ и Facebook мне нравится ...Завершен8 лет назад