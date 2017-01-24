Нужен адаптивный дизайн сайта про казино onlinecasinos3.ru, включая создание логотипа. Нужен дизайн домашней страницы, и пары внутренних, где надо предусмотреть вставку формы комментариев, различных таблиц, картинок и видео. Черновой вариант ТЗ в аттаче. ...
"Подтянуть" дизайн сайта
Сайт - https://www.transfab.ru/
Основная задача: подтянуть дизайн сайта, чтобы он смотрелся более современно/привлекательно.
1. Предложить и разработать цветовую гамму (блоки, границы, бэкграунд и т.п.)
2. Можно менять шрифты (название, размеры и т.п.)
3. Внутренняя структура хтмл отлажена и меняться не будет. Можно менять блоки местами, если в этом будем достаточная необходимость.
4. Можно предложить изменения (добавление, удаление) графики: картинки, иконки
5. Приветствуются улучшения юзабилити, если они не носят глобальный характер
6. Необходим редизайн главной страницы и внутренних страниц
7. Все изменения в дизайн вносим самостоятельно, нужен только красивый макет на основе верстки текущего сайта.
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