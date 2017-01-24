"Подтянуть" дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок196 просмотров

Сайт - https://www.transfab.ru/

Основная задача: подтянуть дизайн сайта, чтобы он смотрелся более современно/привлекательно.

1. Предложить и разработать цветовую гамму (блоки, границы, бэкграунд и т.п.)

2. Можно менять шрифты (название, размеры и т.п.)

3. Внутренняя структура хтмл отлажена и меняться не будет. Можно менять блоки местами, если в этом будем достаточная необходимость.

4. Можно предложить изменения (добавление, удаление) графики: картинки, иконки

5. Приветствуются улучшения юзабилити, если они не носят глобальный характер

6. Необходим редизайн главной страницы и внутренних страниц

7. Все изменения в дизайн вносим самостоятельно, нужен только красивый макет на основе верстки текущего сайта.

8 лет назад
ajethro
Андрей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

gamidovfl
Ильяс 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 отзывов(-1)
8 лет назад
$60
4 дня
Ильяс выполнил свою работу на отлично. Полностью учитывает пожелания заказчика, аккуратно соблюдает сроки, обладает всеми необходимыми профессиональными навыками. Рекомендую.
Со всей ответственностью рекомендую Андрея как заказчика. Было действительно приятно работать. Желаю больших успехов в вашем бизнесе!

Заявки фрилансеров

gamidovfl
Ильяс 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 отзывов(-1)
8 лет назад

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