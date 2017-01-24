Сайт - https://www.transfab.ru/

Основная задача: подтянуть дизайн сайта, чтобы он смотрелся более современно/привлекательно.

1. Предложить и разработать цветовую гамму (блоки, границы, бэкграунд и т.п.)

2. Можно менять шрифты (название, размеры и т.п.)

3. Внутренняя структура хтмл отлажена и меняться не будет. Можно менять блоки местами, если в этом будем достаточная необходимость.

4. Можно предложить изменения (добавление, удаление) графики: картинки, иконки

5. Приветствуются улучшения юзабилити, если они не носят глобальный характер

6. Необходим редизайн главной страницы и внутренних страниц

7. Все изменения в дизайн вносим самостоятельно, нужен только красивый макет на основе верстки текущего сайта.