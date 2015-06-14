Ваша задача, составление исчерпывающего плана статьи из уже готовых материалов, вам ничего не нужно писать/искать. (Выдаю вам файл с пачкой статей, вы из данного материала составляете одно качественное ТЗ). Вся работа ведется в специальной программе, ...