Ваша задача, составление исчерпывающего плана статьи из уже готовых материалов, вам ничего не нужно писать/искать. (Выдаю вам файл с пачкой статей, вы из данного материала составляете одно качественное ТЗ). Вся работа ведется в специальной программе, ...
- $13Рерайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требования: - Адаптивная верстка - Тема валидная - Использование стандартов HTML5 - Чистый код - Не использовать теги заголовков (h1...h6) в оформлении элементов. Теги h1...h6 ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сверстать тему для wordpress, те на выходе должна получитсярабочая тема. Требования: - Адаптивная верстка - Тема валидная - Использование стандартов HTML5 - Чистый код - Не использовать теги ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать дизайн страницы сайта. Желаемая схема работы: Обсуждение ТЗ -> отрисовка дизайна половины блоков из прототипа -> показ проделанной работы в jpg -> оплата половины стоимости работ-> доделка и сдача работы в psd -> полная оплата ->добавление ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте На сайте WP реализован каталог товаров с помощью произвольных полей. Сейчас фото товара в карточке тянется кодом ниже. Сейчас при клике на фото открывается все время 1 фото, которая задана миниатюрой. Нужно сделать ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется контент-менеджер для размещения 120 статей: грамотный человек со знанием основ html, wordpress и навыками работы в графических редакторах типа Фотошоп. Желательно девушка, так как проект женский, но это не принципиально. Что ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
Требования: - Адаптивная верстка - Тема валидная - Использование стандартов HTML5 - Чистый код - Не использовать теги заголовков (h1...h6) в оформлении элементов. Теги h1...h6 используются только для обозначения заголовков ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта deckam-perm.ru/ (Примерный макет приложен) 1. Отрисовать страницы: - Главная - Страница каталога - Страница товара - 404 -Страница записи (новости) 2. Сделать в версиях: -для ...Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт9 лет назад
ТЗ во вложении. Пишите цену и сроки выполнения. Если есть вопросы задавайте.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуется контент-менеджер: грамотный человек со знанием основ html, wordpress и навыками работы в графических редакторах типа Фотошоп. Желательно девушка, так как проект женский, но это не принципиально. Что ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт10 лет назад