Приветствую! Задача - сделать шаблон (тему) лендинг-пейджа в WordPress на основе другого сайта. Дизайн - резистивный (в т.ч. под смартфоны). Картинки - с наc. Должна быть возможность править/добавлять ...
Разработать дизайн по примеру (уровень - normal)
Добрый день!
Вот пример дизайна который нам нравится - http://www.promospro.com/
Необходимо разработать дизайн похожий на этот. Возможно в другом цвете. Например как здесь https://www.retailmenot.com/coupon-codes
Возможно предложить несколько вариантов.
Потом мы планируем поиск фрилансера который накатит и сверстает это дизайн на движок couponPHP
Оплата - договорная
Сроки - оговариваются
БОНСУ - мега отзыв.
Жду ваших заявок
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