Разработать дизайн по примеру (уровень - normal)

Добрый день!

Вот пример дизайна который нам нравится - http://www.promospro.com/

Необходимо разработать дизайн похожий на этот. Возможно в другом цвете. Например как здесь https://www.retailmenot.com/coupon-codes

Возможно предложить несколько вариантов.

Потом мы планируем поиск фрилансера который накатит и сверстает это дизайн на движок couponPHP

Оплата - договорная

Сроки - оговариваются

БОНСУ - мега отзыв.

Жду ваших заявок