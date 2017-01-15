Разработать дизайн по примеру (уровень - normal)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок192 просмотра

Добрый день!

Вот пример дизайна который нам нравится - http://www.promospro.com/

Необходимо разработать дизайн похожий на этот. Возможно в другом цвете. Например как здесь https://www.retailmenot.com/coupon-codes

Возможно предложить несколько вариантов.

Потом мы планируем поиск фрилансера который накатит и сверстает это дизайн на движок couponPHP

Оплата - договорная 

Сроки - оговариваются

БОНСУ - мега отзыв.

Жду ваших заявок

8 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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