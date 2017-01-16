Обложка для группы знакомств VK

Идеально если с версткой, но не обязательно. Тематика сигареты-табак. Интернет магазин. Стильный. Минималистичный, современный и пр. Все подробности дадим потом, сегодня нужно чтобы вы подобрали нам 3 шаблона или эскиза шаблона, ...