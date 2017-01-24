Редизайн сайта и серия баннеров.

1. Требуется выполнить редизайн сайта услуг по дизайну штор.

Текущий сайт морально устарел. Хочется увидеть дизайн выполненный в стиле минимализма. Цвета - корпоративные , светлые. Желательно в сине-зеленых тонах, основной упор на картинки ,которые будут предоставлены исполнителю.

Кроме главной требуется выполнить редизайн внутренних страниц , а именно: конструктор, о компании, портфолио, отзывы клиентов и обратная связь.

Подробности выбранному кандидату.

2. Требуется создать 3 баннера ,которые посвящены реализации и производству окон.

Тексты и графические элементы так же будут предоставлены исполнителю.