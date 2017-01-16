Редизайн сайта салона красоты

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Закрыт48 заявок274 просмотра

Нужно сделать редизайн сайта салона красоты в PSD + мобильная и планшетная версии. Вы должны быть профессионалом в области веб дизайна. Внимание к деталям и мелочам обязательна.

8 лет назад
freelll
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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