Создать дизайн сайта по уборке мест захоронений согласно прототипу и техническому заданию. 11 страниц + адаптивный дизайн для каждой страницы.
Редизайн сайта салона красоты
Нужно сделать редизайн сайта салона красоты в PSD + мобильная и планшетная версии. Вы должны быть профессионалом в области веб дизайна. Внимание к деталям и мелочам обязательна.
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