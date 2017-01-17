Ищем специалиста для создания сайта для Дома CLUEV

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок338 просмотров

Мы ищем настоящего мастера, увлеченного дизайном, творца по своей сути, который смог бы создать шедевральный сайт для Лучшего ювелирного Дома России.

Наши украшения уникальны, поражают своей красотой и величественностью, и для нас очень важно все это отразить в одном из наших проявлений - нашем сайте.

Если вам интересно, то свяжитесь со мной по электронной почте 

Шереметьева Анна.

8 лет назад
cluev_jewellery
Анна 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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