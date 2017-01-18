Дизайн лендинга

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка260 просмотров

Нужен лендинг на 8 экранов на женскую тематику. ТЗ и описание скинул на почту.

8 лет назад
unlover
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$250
7 дней
Алексей всё сделал очень быстро, а самое главное качественно. Подошёл к выполнению своей работы ответственно, хотя он сам вообще никак не мог быть целевой аудиторией нашего сайта :) открыт к диалогу всегда, на комментарии реагирует оперативно и спокойно. Рекомендую!
Хороший заказчик с интересным проектом и с прокаченными коммуникациями =) Понравилось сотрудничество. С удовольствием еще поработаю над проектами Алексея!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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