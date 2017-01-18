Дизайн лендинга

Алексей всё сделал очень быстро, а самое главное качественно. Подошёл к выполнению своей работы ответственно, хотя он сам вообще никак не мог быть целевой аудиторией нашего сайта :) открыт к диалогу всегда, на комментарии реагирует оперативно и спокойно. Рекомендую!