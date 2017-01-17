Дизайн landing page

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки440 просмотров

Нужен дизайн landing page в 2х вариантах (desktop+mobile)  (на основе презентации) Есть ТЗ, прототип + презентация и доп. материалы.

Срок: 1-2 дня. Цена : 5000 руб.

8 лет назад
lidewest
Лилия 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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