Дизайн сайта по смесям

Работала с разными исполнителями в разных проектах, честно сказать - я достаточно придирчивый и требовательный заказчик. Но это, один из немногих случаев, когда действительно, нет никаких претензий. Их просто нет. Вообще. Абсолютно клиентоориентированный исполнитель, любые правки, замечания - исправлялись моментально. На связи практически 24 часа в сутки - когда спит, вообще непонятно. Все файлы подготовил, как нужно, отдала на верстку - вопросов никаких пока не возникло. Очень легкое общение, было очень комфортно. Действительно очень рада, что остановила свой выбор именно на Василии. Я думаю, это далеко не последний наш совместный проект:) Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!