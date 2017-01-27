Создать дизайн лэндинга

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Завершен19 заявок158 просмотров

Создать дизайн лэндинга , тема - инвестиционный проект.

8 лет назад
kicheva
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
5 дней
Делали с Максимом дизайн очередного лэндинга - все быстро сделал и с первого раза нашел в дизайне то, что было нужно для проекта. Буду дальше работать с ним!
Работать со Светланой одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад