Web-дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок100 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн лендинга

Тематика : освоение удаленной работы (минималистский, без сложных теней и прозрачностей)

Сроки: до 19.01.2017 21:00 МСК

Стоимость: 2 500 руб

Приоритет фрилансерам, работавшим в подобной стилистике

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Подробности обсудим с кандидатами.

8 лет назад
NewOnLifer
Руслан 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров