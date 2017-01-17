Графический симулятор для выбора цвета ногтей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка114 просмотров

Добрый день,

Для домашней странички студии по наращиванию ногтей требуется сделать симулятор для выбора цвета. 

Примерно такой https://www.opi.com/nail-studio#nl=80&st=32&p=NLN54#FIzrsgx3J8UWFkwQ.97,

В качестве параметров - цвет кожи, длина ногтей, и оттенки цветных гелей. Всего около 300 оттенков. Их фотографии есть на сайте производителя https://www.prettynailshop24.de/shop/jolifin-farbgele-4plus.html. Т.е это у них тоже уже симулятор, но нам нужен с более приближенным изображением ногтей, как у OPI, но для двух рук и с возможностью выбирать для каждого ногтя свой цвет. Т.е подбирать комбинации цветов. Цвета есть простые (для них есть опция выбрать либо глянцевое, либо матовое покрытие), с металлическим блеском, либо с блестками (только глянцевое)

Фотография для ручек подошла бы такая

https://ru.fotolia.com/id/62517032

Либо такая https://ru.fotolia.com/id/113807801, но её нужно продублировать симметрично , чтобы было 2 руки

Важно, чтобы симулятор было удобно пользовать и на компьютере, и на телефоне. И должна быть возможность со временем добавлять/удалять цвета

Ну и чтобы было безумно красиво, чтобы клиентке тут же захотелось бежать делать ногти

Бюджет оставляю открытым, т к не знаю, сколько сейчас стоят подобные проекты. Присылайте, пожалуйста, ваши предложения

Надеюсь, удастся воплотить в жизнь нашу задумку :)

Хотелось бы, чтобы было сделано НЕ во Флэш, т.к. во-первых, потом будет сложно добавлять/удалять цвета,

во-вторых, я не уверена, что оно будет работать у всех пользователей, в т.ч. на телефоне. Хотя, может, я ошибаюсь

Пожалуйста, присылайте свои заявки сразу с желаемым гонораром, и по возможности с вашим видением способа реализации

8 лет назад
griger
Ирина 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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