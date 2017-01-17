Графический симулятор для выбора цвета ногтей

Добрый день,

Для домашней странички студии по наращиванию ногтей требуется сделать симулятор для выбора цвета.

Примерно такой https://www.opi.com/nail-studio#nl=80&st=32&p=NLN54#FIzrsgx3J8UWFkwQ.97,

В качестве параметров - цвет кожи, длина ногтей, и оттенки цветных гелей. Всего около 300 оттенков. Их фотографии есть на сайте производителя https://www.prettynailshop24.de/shop/jolifin-farbgele-4plus.html. Т.е это у них тоже уже симулятор, но нам нужен с более приближенным изображением ногтей, как у OPI, но для двух рук и с возможностью выбирать для каждого ногтя свой цвет. Т.е подбирать комбинации цветов. Цвета есть простые (для них есть опция выбрать либо глянцевое, либо матовое покрытие), с металлическим блеском, либо с блестками (только глянцевое)

Фотография для ручек подошла бы такая

https://ru.fotolia.com/id/62517032,

Либо такая https://ru.fotolia.com/id/113807801, но её нужно продублировать симметрично , чтобы было 2 руки

Важно, чтобы симулятор было удобно пользовать и на компьютере, и на телефоне. И должна быть возможность со временем добавлять/удалять цвета

Ну и чтобы было безумно красиво, чтобы клиентке тут же захотелось бежать делать ногти

Бюджет оставляю открытым, т к не знаю, сколько сейчас стоят подобные проекты. Присылайте, пожалуйста, ваши предложения

Надеюсь, удастся воплотить в жизнь нашу задумку :)

Хотелось бы, чтобы было сделано НЕ во Флэш, т.к. во-первых, потом будет сложно добавлять/удалять цвета,

во-вторых, я не уверена, что оно будет работать у всех пользователей, в т.ч. на телефоне. Хотя, может, я ошибаюсь

Пожалуйста, присылайте свои заявки сразу с желаемым гонораром, и по возможности с вашим видением способа реализации