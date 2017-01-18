Нарисовать дизайн Landing Page

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Закрыт32 заявки208 просмотров

Вот структура https://app.moqups.com/[email protected]/NJzPtuX28K/view/page/ac127a691?ui=0

Сейчас собираем фотографии и контент.

Дизайн должен быть адаптивный под смартфон и под планшет. 

Пишите стоимость разработки дизайна одной странички.

Возможно понадобится еще страница ленты новостей и одной новости с комментариями. Но изначально задумывался, как одностраничник, поэтому пишите стоимость за одну страницу и за 3. Еще решаем.

8 лет назад
angels24kz
Алексей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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