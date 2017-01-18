Нужно нарисовать баннер для сайта по продажам сумок. Если цена качество устроит то нужно будет рисовать 3-4 баннера в месяц.
Нарисовать дизайн Landing Page
Вот структура https://app.moqups.com/[email protected]/NJzPtuX28K/view/page/ac127a691?ui=0
Сейчас собираем фотографии и контент.
Дизайн должен быть адаптивный под смартфон и под планшет.
Пишите стоимость разработки дизайна одной странички.
Возможно понадобится еще страница ленты новостей и одной новости с комментариями. Но изначально задумывался, как одностраничник, поэтому пишите стоимость за одну страницу и за 3. Еще решаем.
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