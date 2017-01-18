Дизайн группы вк

Здравствуйте.

Ищу опытного дизайнера, не новичка. Нужно оформить группу вк для продажи парфюмерии: шапка-обложка, баннер в закрепе и шапка меню. Если готовы приступить сегодня - пишите: стоимость, сроки и ссылку на портфолио (желательно ссылки на проекты в бьюти сфере).