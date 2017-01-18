Нужен дизайн для блога про финансы и трейдинг

Уважаемые дизайнеры, мне нужен дизайн для блога

Тематика сайта про финансы и трейдинг. Буду писать статьи на темы кредитные карты, вклады, микрозаймы, страхование, торговля на бирже акциями, облигациями, фьючерсы, опционы и т.д.

Я хочу видеть свой блог в зеленой расцветке, так как тема денег ассоциируются с зеленью. Примеры блогов дизайнов, которые нравятся: https://финблог.рф

Обязательные требования к дизайну:

1. Обязательно сделать мобильную версию дизайна (с выезжающим правым сайдбаром как на https://evgeniypopov.com) с возможностью масштабирования экрана.

2. Шрифт на блоге использовать стандартный и легкочитаемый, от которого не будут болеть глаза.

3. Блог должен хорошо смотреться на широкоформатных мониторах, чтобы по бокам не оставалось полос. Ширина макета 1920 пискелей. Рабочая область 1280, то есть, чтобы хорошо смотрелось на НЕ широкоформатных мониторах. Основная картинка должна влезть в 1280 пикселей. Область контента с сайдбаром по ширине 980 пикселей.

4. Стараться делать дизайн так, чтобы верстальщик мог порезать макет на jpg картинки, а не на png.

5. В сайдбар блога должен хорошо влазить баннер размером 240х400, то есть сайдбар по ширине делать минимум 250 пикселей.

6. Разработать уникальный логотип для блога.

7. Основное меню блога сделать и вверху и внизу.

8. Сделать кнопку «Вверх», из денежной купюры

9. Сделать постраничную навигацию по страницам блога - http://prntscr.com/6sepoc

10. Сделать форму поиска по блогу

11. Сделать форму подписки на обновление блога

12. Сделать виджет ТОП комментаторов

13. Предусмотреть место рекламной строчки и баннеров над статьей.

14. Разработать брендовую картинку для статей блога, пример http://prntscr.com/dtbbxg

15. Сделать дизайн формы обратной связи

16. Сделать дизайн: цитат, нумерованных и маркированных списков, таблиц, аватар комментариев по умолчанию заменить на логотип сайта.

17. В начале статей предусмотреть хлебные крошки

18. В статьях после заголовка должны выводиться: автор, рубрика блога и дата

19. В конце статей должны быть кнопки социальных сетей и форма подписки на обновление блога. Текст для формы подписки: Этот блог читают 5379 трейдеров, когда не торгуют на бирже. Читай и ты.

20. В форме комментариев предусмотреть смайлы и чекбокс – подписаться на комментарии к статье.

В итоге должно получиться минимум 4 макета: Главная и внутренняя страница для компьютера, главная и внутренняя мобильная версия.