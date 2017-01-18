Дизайн для вебасисит. Изменить, поправить текущий

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Закрыт3 заявки144 просмотра

Дизайн для вебасисит.

Заказчик хочет изменить части в дизайне. Изменить, поправить текущий. Нужно знание webasyst

пишите цены и 

Webasyst
8 лет назад
may-skiy
Евгений 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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