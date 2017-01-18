Крутой дизайн лендинга!

Нужно сделать крутой дизайн одной страницы!

Должен быть современным, эффектным и дорогим.

В приложении есть пример сайта. Он по дизайну оценен как "неплохо".

А должно быть "круто!"

Есть гайдлайн ( yadi.sk/i/mxd3skG032J2tU ) и ТЗ (в приложении).

Необходимо оформить одну страницу по согласно ТЗ и гайдлайна.

Прочитайте ТЗ внимательно. Информация из ТЗ разбита на блоки.

Порядок лучше соблюдать как в ТЗ. Возможны небольшие изменения.

Информация из ТЗ больше нужны для смысла.

Но в целом основа сайта должна быть в КРУТОМ дизайне!

Жду вопросы и предложения по цене.

Срок – 1-2 дня. Завтра к вечеру нужна первая версия дизайна.

Страница небольшая.