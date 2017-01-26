Дизайн внутренней страницы сайта

Ищу адекватного дизайнера с чувством стиля. Необходимо разработать дизайн страницы услуги русского тв kartina.tv для сайта https://goo.gl/w8jh80. Не нужно изобретать велосипед, всё должно быть просто и со вкусом.

В комментариях прошу вас указать ссылки на похожие работы, ориентировочную цену и сроки.

Хотелось бы найти ответственного человека для длительного сотрудничества.