Нужен дизайн лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт49 заявок241 просмотр

Нужен одностраничный лендинг для сервисного центра по обслуживанию орг техники. Бренд бук имеется.

Скетч https://www.figma.com/file/BAWfXU7tZekjcjaoYxZtnP0Y/Untitled

8 лет назад
Irada_TTWeb
41 год
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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