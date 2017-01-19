Оформление статьи

Необходимо оформить статью на этой странице: https://goo.gl/GU6KPQ

Оформить списки, таблицу, формы, заголовки в стиле, соответствующем стилю сайта. Должна получиться статья, красиво оформленная с высокой степенью детализации. Дизайн должен показывать, что каждый информационный блок в тексте индивидуален и имеет значение для читателя. Этому способствует наличие тематических изображений и иконок, индивидуальное оформление списков и т.д.

Примеры того, что должно получиться:

https://goo.gl/4Ur6nx

https://goo.gl/HthRQ3

В заявках присылайте, пожалуйста, примеры оформленных статей из своего портфолио, а также сроки исполнения. Я ставлю бюджет 8000 рублей, если считаете, что работа стоит дороже, делайте свои предложения.