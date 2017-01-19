Оформление статьи

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок242 просмотра

Необходимо оформить статью на этой странице: https://goo.gl/GU6KPQ

Оформить списки, таблицу, формы, заголовки в стиле, соответствующем стилю сайта. Должна получиться статья, красиво оформленная с высокой степенью детализации. Дизайн должен показывать, что каждый информационный блок в тексте индивидуален и имеет значение для читателя. Этому способствует наличие тематических изображений и иконок, индивидуальное оформление списков и т.д.

Примеры того, что должно получиться:

https://goo.gl/4Ur6nx

https://goo.gl/HthRQ3

В заявках присылайте, пожалуйста, примеры оформленных статей из своего портфолио, а также сроки исполнения. Я ставлю бюджет 8000 рублей, если считаете, что работа стоит дороже, делайте свои предложения.

8 лет назад
zinoda
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Веб дизайн

    Нужно создать макет сайта гостиницы. (psd)  Гостиница сама находится возле моря (Крым) но вида на моря красивого нету, по этому нужно некоторое дизайнерское решение.  Логотип гостиницы в процессе (по этому его ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн landing page транспортной компании

    Нарисовать дизайн посадочной страницы по готовому прототипу. Тематика: пассажирские перевозки, автобус на заказ. Прототип прикреплен. Заявки без ориентировочных цен и сроков не рассматриваются!

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн портала Юр тематики

    Адаптивный дизайн (psd) портала "Уголовное право" Страниц - 3 1 Главная 2 Категория 3 Пост Подробности тут - https://docs.google.com/document/d/1iP3STm1xhD07Sf2c7xyvgng7vBdmg6B3-29m1hycAxE/edit

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется дизайн медицинского сайта

    Требуется разработать минималистичный дизайн с хорошо продуманной структурой, легко читаемым контентом и с качественно проработанными акцентами на продающих элементах. Требования: - Обладание хорошим вкусом и собственным чувством стиля - Ответственность ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовка выпадающего меню

    Нужна отрисовка выпадающего меню Услуги. Т.к. услуг стало много, пришло время его оптимизировать, хотим, чтобы оно выглядело как тут http://prntscr.com/dxj8vw (https://catalog.onliner.by/notebook). Новый список тут https://yadi.sk/d/CslZRNWQ39mwfV .  То есть будут псевдоразделы, например Ремонт/настройка теле-видео-аудио, при наведении, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Лендинг по образцам

    Лендинг под продажу штакетника металлического. от вас: 1. общий дизайн 2. шапка (логотип, текст, телефон, кнопка запроса на перезвон) 3. меню шапки (5 пунктов-заглушки) 4. футер (меню, текст, копирайты ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Лендинг

    Необходим адаптивный лендинг на тему "Семантические ядра для информационных сайтов". Примеры - semantica24.ru semantica.onlineВсе тексты предоставлю.Жду ваших идей по дизаайну, цен и сроков на выполнение.

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад