Необходимо для CMS WP разработать\найти и установить подходящий шаблон, состоящий из 3-х страниц: 1. Главная страница организации с кратким описание, превью продукции, картой проезда и контактными данными 2. Страница продукции: краткое описание, превью ...
Веб дизайн
Нужно создать макет сайта гостиницы. (psd)
Гостиница сама находится возле моря (Крым) но вида на моря красивого нету, по этому нужно некоторое дизайнерское решение.
Логотип гостиницы в процессе (по этому его в макете можно опустить ) (либо вы можете предложить свой вариант, если по стоимости это не дорого)
Из понравившихся макетов очень присмотрелся этот
Если понадобятся разделы для сайта или фото (для заполнения номеров) то их можно взять из старого сайта .
По сути мне нужно в макете 2 странички (это Главная и раздел Номера) .
Оплата : перевод картой Сбербанка (рубли)!
(Сразу оговорюсь) – что не нужно брать фото со старого сайта и выкладывать его как МАКЕТ элемент на Главной странице !
Жду Ваших предложений (цены) и Ваши галереи .
(если возможно то цену укажите в рублях)
Выбранный исполнитель
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