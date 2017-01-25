Веб дизайн

Нужно создать макет сайта гостиницы. (psd)

Гостиница сама находится возле моря (Крым) но вида на моря красивого нету, по этому нужно некоторое дизайнерское решение.

Логотип гостиницы в процессе (по этому его в макете можно опустить ) (либо вы можете предложить свой вариант, если по стоимости это не дорого)

Из понравившихся макетов очень присмотрелся этот

blumarinhotel.com/

Если понадобятся разделы для сайта или фото (для заполнения номеров) то их можно взять из старого сайта .

nash-dom-alushta.10ki.biz...

По сути мне нужно в макете 2 странички (это Главная и раздел Номера) .

Оплата : перевод картой Сбербанка (рубли)!

(Сразу оговорюсь) – что не нужно брать фото со старого сайта и выкладывать его как МАКЕТ элемент на Главной странице !

Жду Ваших предложений (цены) и Ваши галереи .

(если возможно то цену укажите в рублях)