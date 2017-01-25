Веб дизайн

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Завершен34 заявки439 просмотров

Нужно создать макет сайта гостиницы. (psd) 

Гостиница сама находится возле моря (Крым) но вида на моря красивого нету, по этому нужно некоторое дизайнерское решение. 

Логотип гостиницы в процессе (по этому его в макете можно опустить ) (либо вы можете предложить свой вариант, если по стоимости это не дорого) 

Из понравившихся макетов очень присмотрелся этот 

blumarinhotel.com/ 

Если понадобятся разделы для сайта или фото (для заполнения номеров) то их можно взять из старого сайта . 

nash-dom-alushta.10ki.biz... 

По сути мне нужно в макете 2 странички (это Главная и раздел Номера) . 

Оплата : перевод картой Сбербанка (рубли)!

(Сразу оговорюсь) – что не нужно брать фото со старого сайта и выкладывать его как МАКЕТ элемент на Главной странице ! 

Жду Ваших предложений (цены) и Ваши галереи .

(если возможно то цену укажите в рублях)

8 лет назад
8romeo8
Максим 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

colorit_design
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$80
7 дней
Сделано все за обговоренные сроки, выполнены все условия, Рекомендую !
Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

colorit_design
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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