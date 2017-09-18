Ольга очень доброжелательный и внимательный исполнитель. С ней легко и приятно общаться. Считаю это одним из самых главных моментов в работе с подрядчиками. Мой заказ, пусть и небольшой, был выполнен тщательно и точно в соответствии с ТЗ.