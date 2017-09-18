Качественные, современные, продуманные решения!
Здравствуйте!
Меня зовут Ольга.
Опыт работы в сфере дизайна - больше 10 лет.
Основные направления:
- дизайн сайтов
- дизайн мобильных приложений
- иконки и пиксельная графика
- логотипы
- фирменный стиль
- инфографика
- полиграфия
- наружная реклама
Мои работы:
https://www.behance.net/olgasahan
https://dribbble.com/olgasahan
Контакты:
Skype: coloritdesign
Telegram: https://t.me/olgasahan
E-mail: [email protected]
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$20
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена на отлично. Хорошая коммуникабельность, предложения разных вариантов выполнения работы, всё было выполнено оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо Александру за интересный проект и творческую атмосферу! Все отлично - задача, коммуникация, оплата. Желаю удач и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$15
10 баллов
6 лет назад
Ольга очень доброжелательный и внимательный исполнитель. С ней легко и приятно общаться. Считаю это одним из самых главных моментов в работе с подрядчиками. Мой заказ, пусть и небольшой, был выполнен тщательно и точно в соответствии с ТЗ.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект! Постановка задачи, обратная связь, оплата - все отлично. Обращайтесь еще. Удач!
$5
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель. Сказал, сделал!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую!
$20
10 баллов
6 лет назад
Ольга выполнила свою работу качественно и в срок
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, оперативная обратная связь, моментальная оплата. Андрей отличный заказчик! Рекомендую!
$15
10 баллов
6 лет назад
Работой остался доволен, все очень быстро сделано, без задержек.
Ответный отзыв
Все отлично! Работать с Владимиром - одно удовольствие! Спасибо за интересный проект и уважение к труду дизайнера :)
Дизайн сайтов
34 отзыва(-1)
от $50
от 5 дней
#194
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6 отзывов
от $20
#188
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