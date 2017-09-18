colorit_design

Ольга colorit_design

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественные, современные, продуманные решения!

Здравствуйте!

Меня зовут Ольга.

Опыт работы в сфере дизайна - больше 10 лет.

Основные направления:

- дизайн сайтов

- дизайн мобильных приложений

- иконки и пиксельная графика

- логотипы

- фирменный стиль

- инфографика

- полиграфия

- наружная реклама

Мои работы:

https://www.behance.net/olgasahan

https://dribbble.com/olgasahan

Контакты:

Skype: coloritdesign

Telegram: https://t.me/olgasahan

E-mail: [email protected]

Дизайн сайтаДизайн мобильного приложенияИнфографика
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
hexade
38 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Необходимо нарисовать несколько картинок для сайта.
Работа выполнена на отлично. Хорошая коммуникабельность, предложения разных вариантов выполнения работы, всё было выполнено оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо Александру за интересный проект и творческую атмосферу! Все отлично - задача, коммуникация, оплата. Желаю удач и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
B2ron
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать иконку здания (AI) для логотипа по фото
Ольга очень доброжелательный и внимательный исполнитель. С ней легко и приятно общаться. Считаю это одним из самых главных моментов в работе с подрядчиками. Мой заказ, пусть и небольшой, был выполнен тщательно и точно в соответствии с ТЗ.
Спасибо за интересный проект! Постановка задачи, обратная связь, оплата - все отлично. Обращайтесь еще. Удач!
Ответный отзыв
Ilekor
Андрей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать иконки для сайта
Отличный исполнитель. Сказал, сделал!
Хороший заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
hanryrearden
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать логотип для сайта
Ольга выполнила свою работу качественно и в срок
Четкое ТЗ, оперативная обратная связь, моментальная оплата. Андрей отличный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
phenix5317
34 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Иконка для игры Слова из Слова
Работой остался доволен, все очень быстро сделано, без задержек.
Все отлично! Работать с Владимиром - одно удовольствие! Спасибо за интересный проект и уважение к труду дизайнера :)
Ответный отзыв
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34 отзыва(-1)
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