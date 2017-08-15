phenix5317

Есть игра [b]Слова из Слова[/b] на Андроид [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.justanothertry.slovaizslova&hl=ru]play.google.com [/url] Нужно доработать существующую иконку, чтобы она стала более привлекательной для игроков (80% аудитории - женщины). Так как игра уже имеет достаточно большую аудиторию, то новая иконка должна остаться узнаваемой. ...
- $50Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрытгод назад
Нужен профессионал, который поможет разработать/доработать брэнд инди разработчика игр для андроид: [url=https://play.google.com/store/apps/dev?id=6154096491835065032&hl=en]https://play.google.com/store/apps/dev?id=6154096491835065032&hl=en[/url] Отправная точка - название бренда RedboxSoft. Нужно сделать пару вариантов логотипа для печати на майках и наклейки на авто. Цвет маек предпочтительно белый/черный (идеи для майки прикрепил). Авто: [url=https://www.google.com/search?biw=1536&bih=754&tbm=isch&sa=1&ei=GwceXdKLH9K58gLd3KPwCA&q=scirocco+red]https://www.google.com/search?biw=1536&bih=754&tbm=isch&sa=1&ei=GwceXdKLH9K58gLd3KPwCA&q=scirocco+red[/url]Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
Здравствуйте, нужна иконка для игры Слова из Слова под платформу Андроид. В атач добавил скриншоты игры для понимания стиля в котором она отрисована. Также там имеются 3 варианта иконок, которые мне в принципе понравились, но ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад