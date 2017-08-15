phenix5317

Владимир Лазаренко phenix5317

 
34 годаБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка/улучшение иконки для игры

    $50

    Есть игра [b]Слова из Слова[/b] на Андроид [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.justanothertry.slovaizslova&amp;hl=ru]play.google.com [/url] Нужно доработать существующую иконку, чтобы она стала более привлекательной для игроков (80% аудитории - женщины). Так как игра уже имеет достаточно большую аудиторию, то новая иконка должна остаться узнаваемой. ...

    Android
    Иконки и Пиксель-арт17 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработка графики для бренда

    Нужен профессионал, который поможет разработать/доработать брэнд инди разработчика игр для андроид: [url=https://play.google.com/store/apps/dev?id=6154096491835065032&amp;hl=en]https://play.google.com/store/apps/dev?id=6154096491835065032&amp;hl=en[/url]  Отправная точка - название бренда RedboxSoft. Нужно сделать пару вариантов логотипа для печати на майках и наклейки на авто. Цвет маек предпочтительно белый/черный (идеи для майки прикрепил). Авто: [url=https://www.google.com/search?biw=1536&amp;bih=754&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;ei=GwceXdKLH9K58gLd3KPwCA&amp;q=scirocco+red]https://www.google.com/search?biw=1536&amp;bih=754&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;ei=GwceXdKLH9K58gLd3KPwCA&amp;q=scirocco+red[/url]

    Android
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Иконка для игры Слова из Слова

    Здравствуйте,  нужна иконка для игры Слова из Слова под платформу Андроид. В атач добавил скриншоты игры для понимания стиля в котором она отрисована.  Также там имеются 3 варианта иконок, которые мне в принципе понравились, но ...

    Android
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
xdg
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
год назад
Разработка графики для бренда
Хороший заказчик! Адекватные требования и своевременная оплата! Спасибо за заказ!
Супер
Ответный отзыв
colorit_design
Ольга 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Иконка для игры Слова из Слова
Все отлично! Работать с Владимиром - одно удовольствие! Спасибо за интересный проект и уважение к труду дизайнера :)
Работой остался доволен, все очень быстро сделано, без задержек.
Ответный отзыв