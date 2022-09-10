Разработка графики для бренда

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок223 просмотра

Нужен профессионал, который поможет разработать/доработать брэнд инди разработчика игр для андроид: https://play.google.com/store/apps/dev?id=6154096491835065032&hl=en 

Отправная точка - название бренда RedboxSoft.

Нужно сделать пару вариантов логотипа для печати на майках и наклейки на авто.

Цвет маек предпочтительно белый/черный (идеи для майки прикрепил).

Авто: https://www.google.com/search?biw=1536&bih=754&tbm=isch&sa=1&ei=GwceXdKLH9K58gLd3KPwCA&q=scirocco+red

Android
6 лет назад
phenix5317
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

xdg
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$20
3 дня
Escrow
Супер
Хороший заказчик! Адекватные требования и своевременная оплата! Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

xdg
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад