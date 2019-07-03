Логотип

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Завершен2 заявки134 просмотра

Нужно создать простой, но оригинальный логотип.

6 лет назад
rromashovv
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$200
7 дней
Escrow
Все сделано качественно и в срок! Результатом полностью доволен, подошёл один из трёх предложенных вариантов. Цена-качество соответствуют. Спасибо, рекомендую!!!
Спасибо Андрею за отличный проект. Я очень доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад