Логотип для певицы

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Разработать современный логотип (предпочитаемый стиль - урбанистический) для музыкальной группы.

Название состоит из четырёх английских букв. Логотип будет использоваться в социальных сетях, на YouTube-канале и в будущем - на сайте. Ссылка на бриф (https://docs.google.com/document/d/1OGiukj8t3qj_i_XrvMUiNvQyY5IY8DRp3tHX1HYNPLs/edit?usp=sharing).

Прошу прикрепить примеры Ваших работ в похожей стилистике \ тематике.

В ЛС сброшу референсы.

6 лет назад
Mikhail_Dumchev
Михаил Думчев 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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