Логотип

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок246 просмотров
#1$12

Столярная мастерская Ветка

нужно придумать и нарисовать логотип

сроки до сегодняшнего вечера :)

6 лет назад
solovev25
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Победитель конкурса

johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
#1
Все быстро и четко. Крутой исполнитель, рекомендую!
Отличный заказчик! Быстрое и точное ТЗ и такая же быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
#1

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