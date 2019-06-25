Создание логотипа (фирменного знака)

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Закрыт45 заявок325 просмотров

Здравствуйте. Необходимо создать, в электронном виде, логотип для автосервиса, который оказывает услуги по уходу за авто и оклейке пленками. 

Фигура геометрической формы в виде фрукта - лимон. Есть наброски. 

6 лет назад
LEMON2000
Иван 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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