Доработать логотип студии по лазерной эпиляции

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт30 заявок979 просмотров

Доработать логотип студии по лазерной эпиляции.

Срок 3-4 дня.

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6 лет назад
ApolloWeb
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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