Дизайн лого + brandbook

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен47 заявок416 просмотров

Для ИТ компании (упор на телеком, хостинг направления) нужно создать логотип и в целом brandbook, которым будут пользоваться для создания дизайна сайта и другой продукции связанной с данной компанией.

Небольшие пожелания по лого: https://docs.google.com/document/d/1Pcio9XnMYIng1s2lkm6crv4eKGLWv3Qi3LgIw1VnPBA/edit

Ребят, безопасная сделка и сразу цену указывайте.

6 лет назад
tvv_md
40 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$130
10 дней
Escrow
Подход к выполнению задачи ОЧЕНЬ высокого уровня. Доволен сотрудничеством с Еленой на все 1000%, поэтому рекомендую без всякого сомнения.
Благодарю за интересный заказ! Всегда на связи, быстро утверждаются элементы, минимум правок, максимум понимания, сработались с первых эскизов) Оплата мгновенная, рекомендую!

Заявки фрилансеров

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад