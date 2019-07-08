Дизайн лого + brandbook

Для ИТ компании (упор на телеком, хостинг направления) нужно создать логотип и в целом brandbook, которым будут пользоваться для создания дизайна сайта и другой продукции связанной с данной компанией.

Небольшие пожелания по лого: https://docs.google.com/document/d/1Pcio9XnMYIng1s2lkm6crv4eKGLWv3Qi3LgIw1VnPBA/edit

Ребят, безопасная сделка и сразу цену указывайте.