Логотип для жилого комплекса

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок323 просмотра

нужно придумать дизайн логотипа для жилого комплекса. Проработать цветовую концепцию. далее будет готовится презентационное видео. есть сырые картинки из модели жилого комплекса. 

6 лет назад
fanirmag
Фанир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$30
1 день
Быстрый ответ. Качественная работа. Все в срок и на высоком уровне. Рекомендую
Сотрудничество прошло успешно. Работалось по проекту Фанира в удовольствие! Четко поставленная задача, моментальная оплата и вежливое общение в процессе работы. Безусловно рекомендую!

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад