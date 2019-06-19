Корректировка логотипа

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Закрыт18 заявок382 просмотра

Есть логотип, довольно лаконичный и известный пользователям

Необходимо обновить логотип, сохранив узнаваемость

Стилистика нового логотипа - полигональный

Обязательно прилагайте примеры таких логотипов

Приоритет низкой стоимости

6 лет назад
lex2019
40 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров